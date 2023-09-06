В МИД Индии прокомментировали сообщения о переименовании страны в Бхарат

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что использование слова Бхарат для обозначения его страны в материалах к саммиту G20, который пройдет в Нью-Дели, не является попыткой изменения названия государства. Его слова приводит ANI.

По его словам, власти республики лишь использовали закрепленное в конституции название на хинди.

Отмечается, что слово Бхарат было использовано в официальном приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму, на который приглашены лидеры государств G20, а также в буклете, врученном иностранным делегациям.

До этого издание The Economic Times писало о том, что правительство Индии собирается изменить официальное название страны на «Бхарат». Соответствующая резолюция может быть внесена во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии договоренностей Путина и Си Цзиньпина не посещать G20.