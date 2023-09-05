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Токаев рассказал о масштабных изменениях в мировой системе обороны

Токаев заявил, что казахстанская армия должна быть готова к любым вызовам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс – 2023», сообщается в Telegram-канале администрации главы государства. Выступая перед военными, казахстанский лидер высказался о гибридных войнах.

«В мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам,» — отметил Токаев.

Он добавил, что в текущей ситуации необходимо оснащение армии современными системами вооружения и техникой. Токаев подчеркнул, что поставил приоритетную задачу — создать цикл производства с высокой долей локализации.

Ранее Токаев назвал одну из ключевых стратегических задач Казахстана.

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