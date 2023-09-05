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Глава Чернигова сообщил об обыске в его доме

И.о. мэра Чернигова Ломако сообщил об обыске, который устроила СБУ в его доме

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РИА «Новости»

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил об обыске, который устроили сотрудники Службы безопасности Украины в его доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновника.

«У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города», — пишет Ломако.

Кроме того, в сообщении Ломако также отменил совещание по вопросам жизнедеятельности города, назвав ситуацию «цирком абсурда».

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому должностные лица, отвечающие за содержание бомбоубежищ в тех регионах страны, где обстановка признана неудовлетворительной, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Совет безопасности Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в Киеве, Белой Церкви, Днепре, Конотопе, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, и Чернигове.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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