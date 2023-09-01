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В парламенте Грузии пояснили процедуру импичмента президенту

Спикер парламента Грузии Папуашвили пояснил процедуру импичмента президенту

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Пресс-служба президента Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Конституционный суд страны в течение месяца даст правовую оценку действиям президента Саломе Зурабишвили по причине ее несогласованных визитов за рубеж и, при подтверждении нарушения, пройдет голосование по отстранению ее от должности. Об этом сообщает РИА Новости.

«После того, как Конституционный суд даст правовую оценку, в течение двух недель парламент проголосует по вопросу импичмента. Для ее реализации нужны 100 голосов», — сказал спикер парламента.

До этого оппозиционный депутат парламента Грузии Паата Манджгаладзе заявил, что импичмент президента Грузии станет «подарком» для Кремля. По его словам, все, кто поддержат эту инициативу в законодательном органе страны, подпишут «предательство Грузии в пользу России».

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение они объяснили нарушением основного закона государства со стороны президента.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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