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Грушко объяснил реакцию Запада на события в Африке

Грушко: реакция Запада на события в Африке определяется через с Россию и Китай

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Пресс-служба МИД РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, Александр Грушко, заявил в интервью Первому каналу, что реакция западных стран на события в государствах Африканского континента в основном определяется геополитическим противостоянием с Россией и Китаем.

По его оценке, западные столицы рассматривают эти события не с учетом внутренних факторов и эволюции, которые происходят в этих обществах и государствах, а скорее через призму сложностей, с которыми они сталкиваются, включая влияние неоколониальной политики многих западных государств.

Однако, по словам Грушко, главным интересом западных стран является геополитическая борьба с Россией и Китаем.

Ранее военные, захватившие власть в Габоне, назначили командующего Республиканской гвардией Габона Бриса Олиги Нгему главой государства на переходный период.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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