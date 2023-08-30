Военные закрыли границы Габона после объявления о перевороте. Об этом пишет Reuters.

«Границы страны закрыты до дальнейшего распоряжения», — объявили мятежники.

До этого группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. Сообщается о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Журналистам пока не получилось получить комментарии от правительства Габона.

Утром 30 августа сообщалось о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

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