Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине выразили несогласие с планами стран Европы ограничить импорт украинского зерна

МИД Украины: Киев категорично не согласен с ограничением импорта украинского зерна

close
100%
Andrew Kravchenko/AP

Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с планами Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ограничить импорт агропродукции с Украины до конца 2023 года.

В комментарии МИД Украины указано, что ограничения такого рода не соответствуют «букве соглашения об ассоциации» между Украиной и Евросоюзом, а также принципам и нормам Единого рынка ЕС. Ведомство призвало руководство Евросоюза найти сбалансированное решение.

В июле глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской агропродукции по суше в ЕС недопустимо. Он отметил, что Украина верит в договоренности с Европейской комиссией, но «готовится к любому развитию событий».

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях