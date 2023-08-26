На Украине выразили несогласие с планами стран Европы ограничить импорт украинского зерна

Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с планами Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ограничить импорт агропродукции с Украины до конца 2023 года.

В комментарии МИД Украины указано, что ограничения такого рода не соответствуют «букве соглашения об ассоциации» между Украиной и Евросоюзом, а также принципам и нормам Единого рынка ЕС. Ведомство призвало руководство Евросоюза найти сбалансированное решение.

В июле глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской агропродукции по суше в ЕС недопустимо. Он отметил, что Украина верит в договоренности с Европейской комиссией, но «готовится к любому развитию событий».

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.