В МИД России указали один из главных критериев для принятия новых стран в БРИКС

Страны, желающие присоединиться к БРИКС, не должны вводить санкции против государств — членов объединения. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова передает РИА Новости.
Он отметил, что это является одним из фундаментальных критериев потенциального членства в БРИКС.
«Если западная страна захочет к нему присоединиться, от такой политики придется отказаться», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Рябков отметил, что все приглашенные государства соответствуют данному правилу.
Накануне стало известно, что на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге принято решение пригласить в объединение шесть стран: Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).
Ранее сообщалось, что будет с БРИКС после вступления новых стран.