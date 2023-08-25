В МИД России указали один из главных критериев для принятия новых стран в БРИКС

Страны, желающие присоединиться к БРИКС, не должны вводить санкции против государств — членов объединения. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова передает РИА Новости.

Он отметил, что это является одним из фундаментальных критериев потенциального членства в БРИКС.

«Если западная страна захочет к нему присоединиться, от такой политики придется отказаться», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков отметил, что все приглашенные государства соответствуют данному правилу.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне стало известно, что на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге принято решение пригласить в объединение шесть стран: Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Ранее сообщалось, что будет с БРИКС после вступления новых стран.