Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп сам явится в тюрьму, чтобы сдаться властям

Трамп сообщил, что 25 августа явится в тюрьму в Джорджии для сдачи властям

close
100%
Sam Wolfe/Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск 25 августа) явится в тюрьму в штате Джорджия, чтобы сдаться властям в связи с делом в отношении него о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, передает телеканал CNN.

«Время ареста — 19:30», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Адвокаты политика заявили судье, назначенному на данное дело, что выступают против проведения судебного разбирательства 23 октября.

CNN также сообщил, что лидер движения «Черные голоса за Трампа» Харрисон Флойд, обвиненный в подрывной деятельности на выборах в Джорджии, сдался в тюрьме округа Фултон. Помимо него, властям сдался бывший глава аппарата Белого дома во время президентства Трампа Марк Медоуз. Он также явился в тюрьму округа Фултон. Медоузу предъявлено обвинение в двух преступлениях: в нарушении закона о борьбе с рэкетом и в подстрекательстве государственного служащего к нарушению присяги.

Ранее большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях