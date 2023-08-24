Трамп сам явится в тюрьму, чтобы сдаться властям

Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск 25 августа) явится в тюрьму в штате Джорджия, чтобы сдаться властям в связи с делом в отношении него о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, передает телеканал CNN.

«Время ареста — 19:30», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Адвокаты политика заявили судье, назначенному на данное дело, что выступают против проведения судебного разбирательства 23 октября.

CNN также сообщил, что лидер движения «Черные голоса за Трампа» Харрисон Флойд, обвиненный в подрывной деятельности на выборах в Джорджии, сдался в тюрьме округа Фултон. Помимо него, властям сдался бывший глава аппарата Белого дома во время президентства Трампа Марк Медоуз. Он также явился в тюрьму округа Фултон. Медоузу предъявлено обвинение в двух преступлениях: в нарушении закона о борьбе с рэкетом и в подстрекательстве государственного служащего к нарушению присяги.

Ранее большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.