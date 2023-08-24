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Экс-премьер Украины признал, что страна утратила независимость

Экс-премьер Украины заявил о бессилии Зеленского перед внешним управлением

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Украина находится в полной зависимости от внешнего управления, и ее нынешний президент Владимир Зеленский не сможет исправить ситуацию. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Экс-глава правительства заявил, что после событий 2014 года Украина перестала быть суверенным государством. При этом власть в Киеве захватили иностранцы и так называемые «вырожденцы», подчеркнул он.

«Произошла полная потеря независимости во внутренней и внешней политике. <...> И вывести ее из этого замкнутого круга Зеленскому уж точно не под силу», — отметил Азаров.

Он добавил, что на протяжении последних девяти лет Украина всецело зависит от зарубежного финансирования. Теперь внешние силы принимают решения относительно будущего страны и назначают чиновников, возмутился бывший премьер.

В августе депутат Верховной рады Давид Арахамия признал, что Украина не сможет функционировать без западной помощи. По его словам, 69 копеек в каждой гривне — это деньги иностранных партнеров Киева.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил об уверенности в положительном решении конгресса по вопросу о выделении $24 млрд на дополнительную помощь Украине.

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