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В МИД оценили санкции США против «Артека»

Захарова связала санкции США против «Артека» с отсутствием ЛГБТ-повестки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение США о включении в санкционные списки Международного детского центра «Артек». В своем Telegram-канале она отметила, что американская сторона позитивно отнеслась бы к лагерю, если бы он был связан с ЛГБТ-сообществом.

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!» — написала Захарова.

США вместе со своими союзниками ввели масштабные санкции против России с началом военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года. Вашингтон последовательно наращивает ограничительные меры в отношении Москвы, все больше расширяя санкционные списки. В последний раз изменения были внесены 24 августа 2023 года. Помимо «Артека», под санкции попали 11 физических лиц, в том числе мать главы Чечни Аймани Кадырова.

Ранее в России рассказали, сработали ли санкции Запада.

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