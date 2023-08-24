ООН даст оценку расширению БРИКС

ООН предстоит дать оценку расширению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Отмечается, что объединение БРИКС состоит из суверенных государств, которые могут принимать решения.

«Генсекретарю ООН [Антониу Гутерришу] предстоит дать оценку расширению БРИКС. В него входят суверенные нации, и от них зависит, какие решения принимать», — отметили в офисе генсека ООН.

До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе говорил, что Евросоюз принимает к сведению решение о расширении БРИКС и работает индивидуально с членами этого объединения.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.