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Путин заявил о возвращении жителей в ЛНР

Путин заявил, что жители ЛНР возвращаются в регион

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником заявил, что численность населения ЛНР восстанавливается, жители возвращаются в регион. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», — сказал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что команде Пасечника удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы.

В начале августа Министерство внутренних дел РФ опубликовало миграционную статистику, согласно которой выдача российских паспортов за январь-июнь выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Демограф Алексей Ракша допустил, что причины такого прироста связаны с тем, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали массово получать российские паспорта.

В июле Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о среднем размере пенсии в четырех новых российских регионах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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