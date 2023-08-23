Медведев заявил, что жители Украины рано или поздно выберут адекватных лидеров

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «АиФ» выразил мнение, что жители Украины рано или поздно «выберут адекватных лидеров».

«Рано или поздно украинцы, которым давно уже надоело пускать самих себя и своих детей на «пушечное мясо», просто скинут нынешнюю хунту <…>. И выберут нормальных, адекватных лидеров. Для которых Россия — доброжелательный сосед или, вернее говоря, просто родной общий дом», — указал Медведев.

В своей статье политик отметил, что подобные процессы уже происходили во многих странах в разные исторические эпохи, и также должно произойти на Украине. Зампред Совбеза РФ добавил, что будет лучше, если это произойдет как можно раньше.

До этого Медведев заявил, что поражение Запада на Украине неизбежно. Политик подчеркнул, что скоро западные элиты устанут и начнут «умолять о переговорах и замораживании конфликта».

Зампред Совбеза также говорил о том, что Запад раскручивает военный маховик ради заработка на поставках Киеву, поэтому ему невыгодно прекращать конфликт на Украине.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.