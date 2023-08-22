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В Турции не исключили проведение переговоров Эрдогана и Путина в России

NTV: переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке могут пройти в России

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РИА «Новости»

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в России. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники.

Источник телеканала подчеркнул, что предстоящий визит президента Эрдогана в Россию «имеет решающее значение» для достижения соглашения по черноморской зерновой инициативе.

Эту информацию подтвердила и проправительственная газета Yeni Şafak. Источники в администрации турецкого лидера рассказали, что Эрдоган посетит с визитом Россию в ближайшее время, чтобы обсудить зерновую сделку. По данным президентских источников, визит турецкого лидера станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре.

Утром во вторник источник в администрации турецкого президента отметил, что место возможной встречи Эрдогана и Путина пока неизвестно.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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