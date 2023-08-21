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В Кремле сообщили, что по итогам саммита БРИКС подпишут Йоханнесбургскую декларацию

БРИКС по итогам саммита зафиксирует договоренности в Йоханнесбургской декларации

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Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам XV саммита объединения, который пройдет под председательством ЮАР, зафиксируют достигнутые договоренности в Йоханнесбургской декларации, передает пресс-служба Кремля.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите БРИКС 22-24 августа.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.

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