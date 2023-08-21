В Кремле сообщили, что по итогам саммита БРИКС подпишут Йоханнесбургскую декларацию

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам XV саммита объединения, который пройдет под председательством ЮАР, зафиксируют достигнутые договоренности в Йоханнесбургской декларации, передает пресс-служба Кремля.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите БРИКС 22-24 августа.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.