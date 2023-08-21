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На выборах президента Гватемалы лидирует Бернардо Аревало

Сын экс-главы Гватемалы Бернардо Аревало лидирует на президентских выборах

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Depositphotos

Представляющий движение Semilla Бернардо Аревало после подсчета трети голосов лидирует во втором туре выборов президента Гватемалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Высший избирательный суд страны.

После подсчета 33,59% голосов Аревало, являющийся сыном бывшего гватемальского президента Хуана Хосе Аревало, набирает 56,6% голосов. Идущая на втором месте глава партии «Национальное единство надежды» (UNE) Сандра Торрес получает 38,78%. При этом разрыв между кандидатами постепенно увеличивается.

По имеющимся предварительным данным, на участки для голосования во втором туре президентских выборов пришли 38,2% из 9,36 млн зарегистрированных избирателей.

Власти Гватемалы заявили, что выборы в стране прошли без существенных инцидентов.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Эквадора лидирует женщина — кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. После подсчета почти 7% голосов она набирает 32,46%.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов или свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%. В противном случае 15 октября в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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