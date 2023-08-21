На выборах президента Гватемалы лидирует Бернардо Аревало

Представляющий движение Semilla Бернардо Аревало после подсчета трети голосов лидирует во втором туре выборов президента Гватемалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Высший избирательный суд страны.

После подсчета 33,59% голосов Аревало, являющийся сыном бывшего гватемальского президента Хуана Хосе Аревало, набирает 56,6% голосов. Идущая на втором месте глава партии «Национальное единство надежды» (UNE) Сандра Торрес получает 38,78%. При этом разрыв между кандидатами постепенно увеличивается.

По имеющимся предварительным данным, на участки для голосования во втором туре президентских выборов пришли 38,2% из 9,36 млн зарегистрированных избирателей.

Власти Гватемалы заявили, что выборы в стране прошли без существенных инцидентов.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Эквадора лидирует женщина — кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. После подсчета почти 7% голосов она набирает 32,46%.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов или свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%. В противном случае 15 октября в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.