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Зеленский просит у Швеции истребители Gripen

Зеленский заявил, что летчики ВСУ уже учатся на шведских истребителях Gripen

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Jonas Ekstromer/TT News Agency/Reuters

Обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen шведского производства уже идет, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Европейская правда». Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, он отметил, что Киев желает обсудить поставки самолетов.

«Самолеты Gripen — это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались <…> Я буду встречаться со спикером парламента, представителями парламентских сил и буду поднимать этот вопрос как один из ключевых для защиты нашего неба», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что обсудил этот вопрос во время переговоров с Кристерссоном. При этом Зеленский не уточнил, готова ли пойти Швеция на поставки своих истребителей Украины или нет.

Стокгольм в мае анонсировал начало обучения украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen в ответ на соответствующие просьбы Киева. В июне минобороны Швеции подтвердило подобные планы. При этом официальные лица Украины отмечали, что в плане истребителей им наиболее интересен вопрос получения американских F-16.

Ранее в США предрекли разочарование Украины от получения F-16.

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