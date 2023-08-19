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Захарова указала на зависть и беспомощность Борреля после слов о России

Захарова сравнила ЕС с банкротом после оскорбительных слов Борреля о России

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель позволил себе оскорбительно высказаться о России от зависти и беспомощности, а ЕС стал похож на банкрота. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии РИА Новости.

«Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что ЕС сейчас напоминает банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. Захарова напомнила, что ядерным арсеналом обладает только одна страна ЕС, остальные так и не смогли его произвести.

«Нечем гордиться, вот и исходят злостью», — резюмировала Захарова.

19 августа глава дипломатии ЕС раскритиковал экономику РФ. Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом».

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин ответил на критику руководителя внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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