В Венгрии заявили о вреде санкций против России

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит введения санкций против российской атомной энергетики, поскольку они навредили бы реализации проекта АЭС «Пакш-2», который входит в число венгерских национальных интересов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, АЭС является большой международной инвестицией, которую не затрагивают никакие санкции, поскольку Евросоюз не принял ни одной из них против ядерной промышленности.

«Хотел бы указать, что никаких европейских санкций против атомной отрасли не будет и впредь, особенно учитывая, что это нанесло бы ущерб нашим национальным интересам, поэтому ничего подобного мы, конечно, не допустим», — отметил министр.

До этого в корпорации «Росатом» рассказали, что сотрудничество с западными компаниями при возведении АЭС «Пакш-2» в Венгрии продолжается, поскольку «Росатом» не находится под санкциями.

Отмечается, что американская General Electric поставляет турбогенераторное оборудование на АЭС, в то время как европейские Framatome и Siemens являются поставщиками автоматической системы управления технологическими процессами станциями (АСУ-ТП).

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