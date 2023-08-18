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Президент Сербии Вучич ждет роста давления на страну по санкциям против России

Вучич ждет роста внешнеполитического прессинга на Сербию по санкциям против РФ

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Darko Vojinovic/AP

Сербский президент Александр Вучич ждет в августе обострения внешнеполитического прессинга на страну с введением антироссийских санкций и попытки изоляции Белграда на мировой арене. Его слова передает РИА Новости.

«Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России», — заявил глава государства.

Вучич обратил внимание на то, что в данном случае речь идет об организованной кампании и грядущем обострении внешнеполитического давления на Сербию.

«Ожидаю обострения давления в конце августа и сентябре, мы попробуем сохранить свою позицию», — отметил политик.

По словам сербского лидера, он ждет попытки внешнеполитической изоляции руководства республики, разговоры о чем «ведутся уже десять лет».

«Сербия никогда не будет изолирована», — утверждает Вучич, отмечая при этом трудность сложившейся ситуации.

Он также призвал граждан быть «ни на стороне США, ни РФ, но на стороне Сербии».

До этого Вучич прокомментировал критику в свой адрес со стороны западных СМИ из-за его позиции по санкциям против России.

Ранее президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках.

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