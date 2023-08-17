Блинкен поговорил с осужденным в России американцем

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с осужденным в РФ за шпионаж американцем Полом Уиланом обсудил его состояние и подтвердил стремление Вашингтона добиться освобождения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пателя, Блинкен смог напрямую от Уилана услышать о его состоянии и смог сообщить ему, что президент Соединенных Штатов Джо Байден привержен сделать все возможное для освобождения американца.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут продолжать добиваться освобождения отбывающих в тюрьме в РФ американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину. 1 апреля 2023 года стало известно, что Уилана перевели в больницу при колонии.

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