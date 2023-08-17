Лукашенко объяснил, что потеряет Украина, если продолжит боевые действия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина продолжит вести боевые действия, то она может потерять все свои территории, поэтому Киеву необходимо «идти к миру». Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещенном на ее YouTube-канале.

По его словам, в данной ситуации необходимо предпринять первый шаг, который в этом случае является миром, к которому надо идти.

«Воюя за эти территории, вы потеряете вот эти», — заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко добавил, что Украина может бороться за территории, которые считает своими, но «метод надо другой избрать».

До этого Лукашенко заявил, что Минск может применить поставленное ему Россией тактическое ядерное оружие в случае агрессии в свой адрес.

Политик заявил, что Белоруссия не присоединится к горячему конфликту с Украиной, пока ВСУ не перейдут границу страны, однако продолжит помогать России в том, что касается боевого слаживания, подготовки бойцов, поставок боеприпасов и оружия.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.