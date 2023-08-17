На Украине заявили о сопротивлении требованиям о вступлении в ЕС

Ряд условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, встретили сопротивления в парламенте. Такое заявление сделал вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко во время конференции «Как выглядит путь Украины в ЕС». Его слова приводит «Европейская правда».

«Безусловно, далеко не все реформы, требуемые от нас ЕС, будут встречать полную поддержку в Верховной раде. Хотя не думаю, что по какому-то вопросу будет полное сопротивление, впрочем, будут такие, где будет непростая дискуссия», — заявил Корниенко.

По его словам, сложный диалог в Верховной раде сейчас проходит вокруг законопроекта, входящего в пакет «домашней работы», которую Киев должен выполнить до конца года. Корниенко не стал уточнять, о каком законопроекте идет речь и подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте с ЕС.

Власти Украины не успеют полностью завершить работу по семи рекомендациям Еврокомиссии, реализация которых необходима для вступления в Евросоюз, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, это не должно повлиять на запуск переговорного процесса по интеграции

Ранее бывший президент Франции заявил, что Украине «не место в ЕС».