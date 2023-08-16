Бывший президент Франции заявил, что Украине «не место в ЕС»

Украина должна быть мостом между Россией и Европой, из-за чего ей необходимо придерживаться нейтрального статуса. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro.

«Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Не только потому, что эта страна не готова и не соответствует требуемым критериям для вступления, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством», — сказал он.

Саркози отметил, что в настоящее время Евросоюз дает Киеву ложные обещания, которые не будут выполнены. При этом, по его словам, Украина имеет право на получение гарантий безопасности от Запада и без вступления в Европейский союз.

«Украина — связующее звено между Западом и Востоком, и должна им оставаться», — подчеркнул экс-лидер Франции.

6 августа сообщалось, что желание украинских властей вступить в Евросоюз потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом ЕС, в связи с чем в Брюсселе уже начались дискуссии о возможности преобразования сообщества.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий заявлял, что Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь 2 из 7 условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.