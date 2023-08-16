Трамп заявил, что Украина и Китай контролируют Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение, что действующего главу Белого дома Джо Байдена «контролирует Украина» и ряд других стран, от которых тот получил миллионы долларов.

«Джо Байден полностью контролируется Китаем, Украиной и несколькими другими странами. Они знают о нем все, о всех его ошибках», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Также Трамп назвал Байдена «скомпрометированным» президентом, который ведет Соединенные Штаты в ад».

Экс-президент утверждает, что семья Байдена получила более $20 млн от других государств и сейчас президента «шантажируют».

Накануне стало известно, что суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это четвертое уголовное дело в отношении политика.

Комментируя новое обвинение в своей адрес, Трамп заявил, что оно выдвинуто в «темный период» американской истории, однако пообещал выиграть президентские выборы, чтобы «сделать Америку снова великой».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.