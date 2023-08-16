Израль направил Украине несколько тонн медикаментов

Посол Украины в Израиле Михаэль Бродский сообщил об отправке Тель-Авивом нескольких тонн лекарств Киеву. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале дипломата.

Бродский уточнил, что медикаменты уже доставлены в Киев.

«Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля на Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей», — рассказал он.

14 августа Бродский заявил, что Израиль направит Киеву несколько тонн медикаментов.

Ранее Бродский заявил, что страна не передает Украине оружие, так как сама ведет военные операции.

29 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что его страна не предоставит системы противовоздушной обороны «Железный купол» Украине из опасений, что они могут попасть в руки Ирана.

Политик заявил, что в таком случае Иран сможет применить это вооружение против самого Израиля.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.