Трамп прокомментировал обвинения по четвертому уголовному делу

Кандидат в президенты США заявил, что четвертое обвинение в его адрес выдвинуто в «темный период» американской истории, однако пообещал выиграть президентские выборы, чтобы «сделать Америку снова великой». Его слова приводит Fox News Digital.

«Это политически мотивированное обвинительное заключение, которое можно было предъявить почти три года назад, было специально разработано для того, чтобы поместить его прямо в разгар моей политической кампании, где я опережаю всех республиканцев — с большим отрывом — и уверенно обхожу Джо Байдена», — сказал Трамп.

Он отметил, что новые обвинения в его адрес являются «величайшей и самой продолжительной охотой на ведьм в американской истории».

Суд присяжных выдвинул бывшему президенту США Дональду Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования.

Это четвертое уголовное дело в отношении политика. В рамках этого дела обвинения также выдвинуты против бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, личного адвоката экс-президента Рудольфа Джулиани и сотрудника министерства юстиции Джеффри Кларка.

Ранее Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах.