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Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах

Трамп счел, что его шансы победить на выборах президента США близки к 100%

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100%
Scott Morgan/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы победить действующего главу Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году «близки к 100%». Его цитирует британская газета Times.

«Близки к 100%», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания.

По мнению Трампа, у него нет конкурентов среди республиканцев на намеченном на январь праймеризе, заранее списав со счетов своего однопартийца Рона Десантиса.

11 августа Трамп призвал перенести судебные процессы в его отношении. Он подчеркнул, что их нужно проводить только после выборов президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

За день до этого Трамп назвал Байдена «сумасшедшим» и «ментальной катастрофой». Он сказал, что действующий американский президент «глуп и некомпетентен».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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