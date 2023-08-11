Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд обязал отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, который уехал в зону проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Приморского края.

Отмечается, что жалобу на отказ следствия прекратить розыск Абушаева подал адвокат.

«Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 11 августа 2023 жалоба адвоката удовлетворена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, следователь будет обязан отменить постановление о розыске мэра Большого Камня.

В марте в отношении Абушаева было возбуждено уголовное дело, его обвинили в мошенничестве с земельными участками в период с 2019 по 2021 год, когда он возглавлял Надеждинский район Приморского края. В апреле Абушаев сообщил, что находится в зоне спецоперации на Украине.

До этого Фрунзенский районный суд не стал отправлять Абушаева под арест.

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