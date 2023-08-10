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Вучич предположил, сможет ли Запад победить Россию на поле боя

Вучич заявил, что Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV высказал мнение, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Российскую Федерацию на поле боя на Украине.

Вместе с тем он указал, что не уверен в том, что может получить РФ на поле боя, «и особенно не уверен в том», что Россия «может получить в политическом плане». «Поэтому было бы лучше всего», чтобы стороны конфликта «как можно раньше» достигли «некоего перемирия», продолжил глава сербского государства.

Он также заявил, что внимательно следит за инициативами о переговорах России и Украины со стороны арабских стран. Как считает сербский лидер, перемирие отвечает и интересам президента США Джо Байдена, «который хочет получить второй мандат».

«Если бы он сумел участвовать в прекращении войны, большая часть человечества отдала бы ему признание за это, экономика бы мгновенно расцвела, это принесло бы такой оптимизм в мире, и у нас росли бы быстрее зарплаты и пенсии, все бы было по-другому, цены энергоносителей резко бы упали, все бы было иначе», — сказал Вучич.

До этого отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что военный успех Украины на поле боя является главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения.

Ранее Путин заявил, что Запад начал войну на Украине, а не Россия.

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