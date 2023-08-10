ООН не имеет отношения к открытию Украиной коридоров в Черном море

ООН не причастна к открытию Украиной временных коридоров в Черном море. Об этом заявил во время брифинга заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Безопасный проход торговых судов был одним из преимуществ черноморской зерновой инициативы, [реализация] которой, мы надеемся, может быть продолжена. Мы не имеем какого-либо отношения к этому заявлению», — сказал Хак, добавив, что всемирная организация подчеркивает необходимость соблюдать нормы международного права.

До этого военно-морские силы Украины сообщили, что объявлены временные коридоры для гражданских судов, которые идут в украинские порты на Черном море или из них. В ВМС отметили, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность.

Эти маршруты будут использованы для выхода гражданских судов в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный, подчеркнули в украинских ВМС и добавили, что пройти их смогут суда, официально подтверждающие готовность к плаванию в нынешних условиях.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.