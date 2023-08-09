В ГД предложили отказаться от наказания за старые посты в соцсетях

Вице-спикер нижней палаты парламента от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отказаться от наказания за старые посты в социальных сетях, сообщает РБК.

По мнению депутата, необходимо внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

«Срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями по аналогии с большинством нарушений, совершенных не в интернете», — пояснил Даванков.

Таким образом, к ответственности нельзя будет привлечь, если гражданин публиковал какие-либо посты вне установленного срока давности.

Вице-спикер подчеркнул, что текущее законодательство позволяет привлекать людей к ответственности за посты десятилетней давности, про которые они могли забыть.

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