Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ГД предложили отказаться от наказания за старые посты в соцсетях

Депутат ГД Даванков предложил отказаться от наказания за старые посты в соцсетях

close
100%
Russian State Duma/Global Look Press

Вице-спикер нижней палаты парламента от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отказаться от наказания за старые посты в социальных сетях, сообщает РБК.

По мнению депутата, необходимо внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

«Срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями по аналогии с большинством нарушений, совершенных не в интернете», — пояснил Даванков.

Таким образом, к ответственности нельзя будет привлечь, если гражданин публиковал какие-либо посты вне установленного срока давности.

Вице-спикер подчеркнул, что текущее законодательство позволяет привлекать людей к ответственности за посты десятилетней давности, про которые они могли забыть.

До этого суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом) на два месяца по делу об оправдании терроризма.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях