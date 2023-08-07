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Офис Зеленского выступает против переговоров с РФ и любых сценариев прекращения огня

Подоляк заявил, что Киев против любого сценария прекращения огня

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это будет большим поражением западного мира и концом имеющегося глобального порядка безопасности», — добавил он.

Он отметил, что «никакого переговорного процесса в текущей диспозиции быть не может».

Ранее сообщалось, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в саудовском городе Джидда, договорились продолжить консультации и обмен мнениями.

Как говорится в сообщении, «участники согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями таким образом, чтобы это способствовало выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру» на Украине. Также они указали на важность учета «позитивных мнений и предложений», которые обсуждались на встрече в Джидде.

До этого агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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