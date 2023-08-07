Офис Зеленского выступает против переговоров с РФ и любых сценариев прекращения огня

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это будет большим поражением западного мира и концом имеющегося глобального порядка безопасности», — добавил он.

Он отметил, что «никакого переговорного процесса в текущей диспозиции быть не может».

Ранее сообщалось, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в саудовском городе Джидда, договорились продолжить консультации и обмен мнениями.

Как говорится в сообщении, «участники согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями таким образом, чтобы это способствовало выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру» на Украине. Также они указали на важность учета «позитивных мнений и предложений», которые обсуждались на встрече в Джидде.

До этого агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».