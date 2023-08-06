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Премьер Израиля высказался о скандальной судебной реформе

Нетаньяху заявил о сбалансированной реализации судебной реформы в Израиле

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Amir Cohen/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что судебная реформа в стране будет реализована в сбалансированном виде. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, правительство Израиля не будет проводить реформу по изначальному плану и проведет работу над изменением состава комиссии по назначению судей.

«В основном это то, что осталось — потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить», — отметил премьер, добавив, что хотел бы избежать крайностей в рамках проведения реформы.

До этого стало известно, что в Тель-Авиве тысячи израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг, протестуя против проводимой правительством страны судебной реформы.

Демонстранты размахивали флагами и скандировали лозунги, обвинявшие правительство в расколе страны. Из-за большого количества демонстрантов полиция была вынуждена была перекрыть центральную столичную улицу Каплан.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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