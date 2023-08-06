Стало известно, где пройдет следующая встреча по Украине

Участники переговоров по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда достигли соглашения, что следующая встреча должна пройти также в стране глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки). Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

Как пишет журнал, встреча в Саудовской Аравии показала, что неприсоединившиеся страны не хотят разрывать отношения с Россией. В Le Point считают, что об этом свидетельствует декларация представителя Бразилии, заявившего о необходимости в какой-либо форме вовлечь российскую сторону в дипломатический процесс.

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Ранее агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.