Литва планирует закрыть треть КПП на границе с Белоруссией

Замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс заявил, что в МВД Литвы планируют закрыть два из шести КПП на границе с Белоруссией, передает РИА Новости.

Закрыть планируется КПП Шумскас и Твярячюс. По словам Абрамавичюса, это станет превентивной мерой. Чиновник отметил, что в Польше действует лишь один КПП.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер» в координации с Польшей и Латвией.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в соцсети Х (Twitter), что в ходе телефонного разговора с литовской коллегой Агне Билотайте обсудил возможность полного закрытия границ с Белоруссией «при необходимости».

20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессией решение Польши укрепить границу из-за присуствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

Ранее в Пентагоне отреагировали на прибытие ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.