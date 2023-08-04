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В ЮАР рассказали об ожиданиях от саммита БРИКС

В ЮАР заявили, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге должен стать переломным моментом

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Shutterstock

Власти ЮАР с позитивном относятся к предстоящему саммиту БРИКС, который должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, передает ТАСС. Как заявил советник президента африканской республики по кибербезопасности Джозеф Пу, Кейптаун надеется на успех мероприятия.

«Встреча БРИКС в ЮАР станет переломным моментом, прямо как саммит »Россия — Африка» [который прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля]. Он показал феноменальный успех. Так же успешна должна быть и встреча БРИКС», — пояснил помощник главы ЮАР.

Он добавил, что в настоящее время в мире идут важные изменения. Пу подчеркнул, что наблюдается настоящая «борьба за выживание».

«Мы, южноафриканцы, через огонь и воду прошли с Советским Союзом в Анголе и не проявим слабость», — заключил советник президента ЮАР.

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.

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