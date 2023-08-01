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Лукашенко: Белоруссия оружием не бряцает, но готова защититься

Лукашенко назвал размещенное в Белоруссии ядерное оружие условием безопасности

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел фактором сдерживания размещенное в республике российское ядерное оружие. Об этом глава государства заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, пишет издание «СБ. Беларусь сегодня».

По словам белорусского лидера, ядерное оружие — это безопасность. При этом он выразил надежду, что арсенал не придется использовать.

Лукашенко отметил, что не хочет, чтобы жители Белоруссии воевали, так как «это страшное дело».

«Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить страну», — сказал президент.

В конце июня Лукашенко выразил уверенность, что пока ядерное оружие находится в республике, оно не будет применено. Он обратил внимание, что арсенал должен «лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте». Президент выразил уверенность, что арсенал никогда не доведется применять, так как «никогда на нашу землю не ступит нога врага».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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