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В Афинах прошел митинг, требующий восстановления отношений с Россией

Митингующие в Афинах потребовали восстановить отношения с РФ и прекратить помощь Киеву

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Depositphotos

В Греции активистами была проведена акция с требованием восстановить отношения с Россией и перестать спонсировать Украину, сообщает РИА Новости.

Около полусотни активистов собрались на берегу южного пригорода Афин Глифады. Митингующие держали плакаты: «Зеленский — грабитель», «Зеленский — кровавый диктатор», «Зеленский ворует европейскую помощь», «Хватит платить за войну на Украине», «Греции нужны российские туристы», «Греция хочет быть друзьями с Россией, и ей нужен туризм», «Народы России и Греции — друзья», «Нет — поддержке НАТО! Да — поддержке греческой экономики!!!», »Евросоюз не должен спонсировать режим в Киеве», «Мир и туризм».

Активисты заявили, что Греция объята лесными пожарами. Российские пожарные самолеты могли бы оказать значительные помощь в тушении пожаров. Но греческое правительство предпочитает, чтобы вся страна сгорела, чем попросить у Москвы помощь. Кроме того, антироссийские санкции, к которым присоединилась Греция, лишили страну многих тысяч туристов из РФ, что нанесло огромный ущерб национальной экономике.

Принимающие участие в митинге выразили уверенность, что в обеднении страны виноваты государства Европейского Союза и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что российская сторона не получала от Греции обращений за помощью в тушении лесных пожаров.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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