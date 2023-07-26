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В Швейцарии отстранили послов из России и Белоруссии от официального мероприятия

Парламент Швейцарии отстранил послов из РФ и РБ от мероприятия со всеми послами

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Global Look Press

Член пресс-службы парламента Швейцарии Люсьен Водан заявила РИА Новости, что Швейцарский парламент намерено отстранил от запланированного на 30 августа мероприятия со всеми послами в стране представителей России и Белоруссии.

Ранее на сайте швейцарского парламента было опубликовано заявление, в котором говорилось, что президент Национального совета Швейцарии Мартин Кандинас пригласил всех послов, находящихся в Швейцарии, посетить 30 августа кантон Граубюнден в его компании.

«Приглашение представителей Российской Федерации, а также Белоруссии несовместимо с позицией парламента по этому конфликту (на Украине - ред.), поэтому было принято решение не приглашать представителей этих двух государств», — сказала Люсьен Водан.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн принял к сведению решение США поставить Украине кассетные бомбы и призывает все государства мира не применять их.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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