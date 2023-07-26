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Посольство США в Грузии отвергло участие сотрудников дипмиссии в деле Саакашвили

Посольство США в Грузии опровергло участие сотрудников в лоббировании по делу Саакашвили

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Irakli Gedenidze/Reuters

Посольство США в Грузии опровергло участие сотрудников в лоббировании интересов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Rustavi 2.

Дипмиссия выразила озабоченность МИД Грузии в связи с опубликованной СМИ информацией о якобы деятельности посольства США по этому делу.

Ранее председатель комитета парламента республики по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе заявил, что в Киеве пытаются поставить на кон грузинско-украинские отношения в ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так он отреагировал на призыв главы фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии к помилованию политика.

Он также добавил, что украинские политики пытаются подорвать имидж Грузии, чтобы продвинуть нужное им решение. Сарджевеладзе подчеркнул, что они готовы пожертвовать грузино-украинскими отношениями.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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