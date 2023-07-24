На Украине планируют убрать Георгия Победоносца с герба Киевской области

Глава областной военной администрации Киевской области Руслан Кравченко заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что власти работают над изменением герба региона и планируют убрать с него Георгия Победоносца.

«С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы (со строчной буквы - ред.). ... На Украине встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона», — написал Кравченко.

По его словам, депутатам Киевского облсовета были представлены соответствующие наработки по изменению герба и флага области.

3 июня директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве может занять годы. Он отметил, что монумент имеет статус объекта Государственного реестра недвижимых памятников Украины, и из-за растянутой процедуры выделения денег и длительности строительных работ демонтаж герба займет как минимум больше года.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.