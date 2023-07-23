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Папа Римский хочет встретиться с патриархом Кириллом в Москве

Союз староверов: папа Франциск предложил встретиться с Кириллом в аэропорту Москвы

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Папа Римский Франциск предложил встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Об этом сообщил ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

Как рассказал Севастьянов, папа Римский предложил встретиться с Кириллом в аэропортах Домодедово или Внуково, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.

Первая их встреча состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому в данный момент можно провести аналогичную встречу, считает глава союза.

Он также подчеркнул, что аэропорт считается нейтральной зоной. По его мнению, встреча там не вызвала бы «противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию».

Севастьянов добавил, что если со стороны патриарха будет отклик, то такая встреча могла бы произойти по пути папы Римского 31 августа или 4 сентября.

Ранее сообщалось, что папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла и займется освобождением наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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