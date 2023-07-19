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В Госдуме предположили, что Киргизия не испугается возможных санкций США

Депутат Калашников предположил, что Киргизия не испугается возможного введения санкций США из-за экспорта в Россию

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РИА «Новости»

Киргизия вряд ли испугается возможного введения санкций со стороны США, поскольку члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находятся под постоянным давлением со стороны Вашингтона, сказал НСН глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Американцы и не скрывают этого — предпринимаются так называемые вояжи руководителей некоторых структур США <...>. Не думаю, что киргизы робкого десятка и не понимают, в каком обществе мы живем. Вряд ли у Киргизии особенные отношения с США. Бишкек по-товарищески ведет себя по отношению к России», — отметил депутат.

Утром 19 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США на этой неделе могут ввести меры экономического воздействия в отношении Киргизии из-за поставок в Россию санкционных товаров. В статье говорится, что Россия в связи с санкциями стала чаще обращаться за помощью к бывшим советским странам Центральной Азии, некоторые из которых исторически и финансово связаны с ней, но при этом активно торгуют с Европой и Китаем.

Ранее в Кремле отреагировали на возможную подготовку США санкций в отношении Киргизии.

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