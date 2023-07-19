В Белоруссии девушку заставили перебить тату в поддержку оппозиции

В Белоруссии представители силовых ведомств, предположительно, требуют от людей переделывать татуировки, которые им не нравятся, передает белорусский портал «Зеркало». По его данным, силовики заставили одну из девушек перебить тату с символами белорусской оппозиции — сердце, кулак и знак Victory, — которые использовались в ходе избирательной кампании 2020 года объединенным штабом кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как отмечает «Зеркало», в Telegram-канале, предположительно связанном с силовыми ведомствами Белоруссии, появилось видео, на котором девушка показала свою тату и заявила, что набила ее ради бывшего мужа, поддерживающего оппозицию. На кадрах она уверяет, что сама не придерживается какой-либо политической позиции.

На другом видео, добавляет «Зеркало», девушка уже демонстрирует измененную татуировку, на которой из оппозиционных символов осталось лишь сердце. Портал подчеркивает, что это якобы не единственный случай подобного изменения неугодных тату.

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