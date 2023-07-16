СМИ: министр финансов США ездила в Китай отведать галлюциногенов

Министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен во время официального визита в Китай ела грибы, имеющие галлюциногенный эффект, сообщает телеканал CNN.

«Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов», — указано в сообщении.

Профессор института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питер Мортимер пояснил, что речь идет о местных грибах Lanmaoa asiatica, которые являются ядовитыми — до сих пор ученые не смогли выявить конкретный компонент в составе гриба, который вызывает галлюцинации.

В ресторане, который посещала Йеллен, заявили, что готовят все свои блюда осторожно и качественно.

Ранее руководитель Министерства финансов США Джаннет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и Китай добились определенного прогресса и могут построить здоровые экономические отношения.

По словам Йеллен, управление отношениями между США и КНР — «непростое дело».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.