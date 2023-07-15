В ФРГ призвали Запад не отказываться от дипломатии по Украине

Поставки вооружений Украине, проводимые со стороны западных государств, должны идти параллельно с поиском дипломатического решения конфликта, считает глава парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених. В интервью Welt он отметил, что военная помощь Киеву накладывает на Запад определенные обязательства.

«Страны, которые нашли в себе готовность к поставкам [оружия Украине], должны ответственно относиться к своей роли. Мы взяли на себя обязательства перед украинским правительством, которое действует на основе принципов Устава ООН и права на самозащиту. Отсюда произрастает ответственность постоянного поиска и других путей <…> [завершения конфликта]. Именно по этой причине с самого начала я выступал за то, чтобы параллельно с поставками оружия выступать за дипломатические инициативы», — отметил Мютцених.

Он также добавил, что его призыв к дипломатии обычно трактуется как требование к переходу к переговорам с Россией без предварительных условий, что неверно. Мютцених подчеркнул, что международное сообщество в последнее время сильно разделилось из-за «черно-белого мышления».

Ранее на Украине призвали Запад поменять отношение к России.