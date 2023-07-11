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В США сообщили, что развязывать ядерную войну ради Украины нет смысла

TAC: США не будут рисковать развязыванием ядерной войны для спасения Украины

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Reuters

Вашингтон не будет рисковать своей безопасностью ради оказания помощи Киеву, в том числе по вопросу вступления в НАТО. Об этом заявил в своем материале для The American Conservative обозреватель Сумантра Майтра.

«Украина не стратегически важный объект, ради которого стоит развязывать ядерную войну. <…> Ни один здравомыслящий человек не будет рисковать Массачусетсом ради Мариуполя», — сказано в статье.

Журналист считает, что будущее Украины никак не связано с обсечением безопасности США. При этом ситуация, которая возникла вокруг страны, обостряет разногласия между Москвой и Вашингтоном, а Киев не такой значимый приз, чтобы ради него идти на большие риски.

9 июля член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин высказывала мнение, что предоставление кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины плохо закончится для Соединенных Штатов. Она называла отправку этих снарядов Киеву эскалацией войны с американской стороны.

До этого ученые института Future of Life сообщали, что ядерная война между Россией и США может привести к голодной смерти более чем пяти миллиардов человек. По словам ученых, запуск ядерных боеголовок одной страны спровоцирует практически моментальный ответный удар другого государства.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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