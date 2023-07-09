В Китае рассказали, когда спикер Совфеда России посетит страну

Спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, как ожидается, возглавит российскую делегацию на очном заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей, которое пройдет с 9 по 12 июля в Китае. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В публикации отмечается, что визит должен состояться по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Другие подробности не приводятся.

До этого Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию, чтобы она «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела свои войска с Украины.

В сообщении ЕС подчеркивается, что Китай несет ответственность за поддержание международного порядка как постоянный член Совета Безопасности ООН, а следовательно может повлиять на Россию для завершения боевых действий на Украине.

Участники саммита в Брюсселе также сообщили о продолжении сотрудничества с Китаем, но выразили обеспокоенность по поводу звучащих в отношении Тайваня угроз. Евросовет выступает против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением и подтверждает последовательную «политику одного Китая», подчеркнули в ЕС.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.